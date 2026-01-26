Достижения.рф

В Киеве таксист сломал челюсть девушке из-за плохого самочувствия

Фото: iStock/Marc_Osborne

В Киеве водитель такси напал на пассажирку после того, как она сообщила о резком ухудшении самочувствия. Об этом рассказали в украинской полиции.



По информации правоохранителей, инцидент произошёл во время поездки с участием 27-летней жительницы столицы. Женщине стало плохо, у неё началась тошнота. Водитель отреагировал агрессивно: остановил автомобиль, высадил пассажирку, после чего дважды ударил её кулаком по лицу и скрылся с места происшествия.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у неё ушибы и перелом челюсти.

Полиция устанавливает личность нападавшего и все обстоятельства произошедшего. По факту инцидента проводится проверка.

Иван Мусатов

