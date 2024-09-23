Мать погибших в Красноярском крае детей постоянно плачет

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Родители умерших от отравления в Красноярском крае детей сейчас находятся в тяжёлом психологическом состоянии. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
По данным RT, мать умерших детей постоянно плачет, временами у неё истерические приступы.
Напомним, что в Красноярском крае в селе Красная Сопка семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине. Дети скончались в больнице. Взрослые выжили и пришли в сознание в понедельник. По словам родителей, в этот день дом обрабатывался дихлофосом. Они отметили, что во время обработки дети были на улице.
Прокуратура проверит версию о том, что семья могла отравиться продуктами собственного производства. Кроме того, из квартиры было изъято сыпучее вещество светлого цвета без маркировки, антибиотик для крупного рогатого скота и растительные пестициды.
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Родители детей, погибших после отравления в Красноярском крае, пришли в сознание
Напомним, что в Красноярском крае в селе Красная Сопка семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине. Дети скончались в больнице. Взрослые выжили и пришли в сознание в понедельник. По словам родителей, в этот день дом обрабатывался дихлофосом. Они отметили, что во время обработки дети были на улице.
Прокуратура проверит версию о том, что семья могла отравиться продуктами собственного производства. Кроме того, из квартиры было изъято сыпучее вещество светлого цвета без маркировки, антибиотик для крупного рогатого скота и растительные пестициды.
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Стало известно, чем могла отравиться семья в Красноярском крае
Родители детей, погибших после отравления в Красноярском крае, пришли в сознание
Элина Позднякова