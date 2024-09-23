Родители детей, погибших после отравления в Красноярском крае, пришли в сознание

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Родители детей, которые скончались после отравления, вероятно, вызванного токсичным веществом в Красноярском крае, пришли в сознание. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СК РФ.
Напомним, что в Красноярском крае в селе Красная Сопка семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине. К сожалению, дети скончались в больнице. По данным регионального СК РФ, они умерли от токсического действия неустановленного вещества.
Сообщается, что следователи продолжают проводить следственные мероприятия. В рамках дела был допрошен фельдшер, родственники семьи, а также продавец и хозяин магазина. Помимо этого, были изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения.
В Красноярском крае умер четвертый ребенок, отравившийся неизвестным веществом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Родители пришли в сознание, выезжаем допрашивать. Состояние стабильное, близкое к удовлетворительному», — сказали журналистам.
Сообщается, что следователи продолжают проводить следственные мероприятия. В рамках дела был допрошен фельдшер, родственники семьи, а также продавец и хозяин магазина. Помимо этого, были изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения.
В Красноярском крае умер четвертый ребенок, отравившийся неизвестным веществом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова