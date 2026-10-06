Мать похищенной и убитой в Таиланде вместе с братом россиянки узнала о ее изнасиловании

06 октября 2026, 09:38

Мать убитой вместе с братом россиянки в Паттайе узнала о ее изнасиловании из СМИ

Фото: iStock/Prasit Supho

Россиянка по имени Зарина, над детьми которой расправились в Таиланде, узнала об изнасиловании дочери из новостей и обвинила полицию в том, что ее не поставили в известность. Об этом пишет издание The Thaiger.





Суд над обвиняемыми по делу о похищении 17-летнего Романа и 22-летней Дианы Назимовых прошел 2 октября в Паттайе. Во время заседания один из фигурантов признался, что перед убийством изнасиловал девушку. Об этих показаниях мать жертв узнала только из материалов СМИ.

«Представьте себе, каково быть матерью и узнать из новостей, что ваша дочь, которая уже не жива, возможно, была изнасилована, а затем самой писать следователю и спрашивать, какие доказательства подтверждают это утверждение», — отметила женщина.