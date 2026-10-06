Мать похищенной и убитой в Таиланде вместе с братом россиянки узнала о ее изнасиловании
Мать убитой вместе с братом россиянки в Паттайе узнала о ее изнасиловании из СМИ
Россиянка по имени Зарина, над детьми которой расправились в Таиланде, узнала об изнасиловании дочери из новостей и обвинила полицию в том, что ее не поставили в известность. Об этом пишет издание The Thaiger.
Суд над обвиняемыми по делу о похищении 17-летнего Романа и 22-летней Дианы Назимовых прошел 2 октября в Паттайе. Во время заседания один из фигурантов признался, что перед убийством изнасиловал девушку. Об этих показаниях мать жертв узнала только из материалов СМИ.
«Представьте себе, каково быть матерью и узнать из новостей, что ваша дочь, которая уже не жива, возможно, была изнасилована, а затем самой писать следователю и спрашивать, какие доказательства подтверждают это утверждение», — отметила женщина.Известно, что она направила в полицию запрос с требованием предоставить результаты судмедэкспертизы и объяснить, почему эту информацию не передали ей лично.
Брат и сестра Назимовы переехали из России в Таиланд около пяти лет назад. В Паттайе они пропали 26 июля: спустя несколько дней поисков их байк нашли разобранным и закопанным в землю. Позднее полиция вышла на след подозреваемых и задержала их — злоумышленники признались в содеянном.