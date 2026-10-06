Россиянин с нарушением памяти исчез на Пхукете по пути к друзьям
17-летний Данила Горбунов пропал на Пхукете вечером 4 октября. Подросток вышел из дома, чтобы встретиться с друзьями, но до них не добрался. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Горбунов живет на острове вместе с матерью и сестрой. Семья переехала в Таиланд около двух лет назад. По информации канала, юноша редко покидает дом, не употребляет алкоголь и не курит. Подросток не владеет английским и тайским языками. Родные рассказали, что у него есть проблемы с кратковременной памятью: он способен забывать даже привычные и простые действия.
Пхукет — крупнейший остров Таиланда в Андаманском море, известный протяженными пляжами, теплым тропическим климатом и развитой туристической инфраструктурой. Среди наиболее популярных районов — Патонг с активной ночной жизнью, более спокойные Карон и Ката, а также Раваи и Найхарн на юге острова. Пхукет связан с материковой частью страны мостами, а международный аэропорт принимает рейсы из многих стран Азии, Европы и России.
Помимо пляжного отдыха, на Пхукете можно посетить Старый город с китайско-португальской архитектурой, храм Ват Чалонг, статую Большого Будды и смотровые площадки с видом на побережье. С острова также отправляются экскурсии к островам Пхи-Пхи, Джеймса Бонда и Симиланским островам. Высокий сезон обычно длится с ноября по апрель, когда море спокойнее и осадков меньше.
Читайте также: