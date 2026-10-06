Россиянин с нарушением памяти исчез на Пхукете по пути к друзьям

06 октября 2026, 09:10

Фото: iStock/pigphoto

17-летний Данила Горбунов пропал на Пхукете вечером 4 октября. Подросток вышел из дома, чтобы встретиться с друзьями, но до них не добрался. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.