Россиянка отреагировала словами «это ужас» на тысячи вышедших на улицы мигрантов в Красноярске

12 августа 2025, 17:42

Тысячи мигрантов вышли на улицы Красноярска

Фото: istockphoto/RadekProcyk

Тысячи мигрантов, вышедших на улицы Красноярска, одна из местных россиянок ужаснулась, пишут Telegram-каналы.





В материале сказано, что на улицах видно целый поток людей, идущих вдоль автотрассы и заполоняющих тротуары с обеих сторон. Кроме того, слышен голос женщины, называющей происходящее «ужасом» и отмечающей, что все происходило в предположительно мусульманский праздник.





«Вот такой у нас Красноярск», — говорит женщина.