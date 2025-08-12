Россиянка отреагировала словами «это ужас» на тысячи вышедших на улицы мигрантов в Красноярске
Тысячи мигрантов вышли на улицы Красноярска
Тысячи мигрантов, вышедших на улицы Красноярска, одна из местных россиянок ужаснулась, пишут Telegram-каналы.
В материале сказано, что на улицах видно целый поток людей, идущих вдоль автотрассы и заполоняющих тротуары с обеих сторон. Кроме того, слышен голос женщины, называющей происходящее «ужасом» и отмечающей, что все происходило в предположительно мусульманский праздник.
«Вот такой у нас Красноярск», — говорит женщина.
Ранее в сети сообщалось об антимигрантском рейде: около тридцати людей в строительных касках заставили идти друг за другом, положив руки на плечи впереди идущих, затем погрузили в автомобиль и доставили в отдел полиции. По итогам проверки около двадцати человек были задержаны.