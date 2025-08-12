Достижения.рф

Россиянка отреагировала словами «это ужас» на тысячи вышедших на улицы мигрантов в Красноярске

Тысячи мигрантов вышли на улицы Красноярска
Фото: istockphoto/RadekProcyk

Тысячи мигрантов, вышедших на улицы Красноярска, одна из местных россиянок ужаснулась, пишут Telegram-каналы.



В материале сказано, что на улицах видно целый поток людей, идущих вдоль автотрассы и заполоняющих тротуары с обеих сторон. Кроме того, слышен голос женщины, называющей происходящее «ужасом» и отмечающей, что все происходило в предположительно мусульманский праздник.

«Вот такой у нас Красноярск», — говорит женщина.

Ранее в сети сообщалось об антимигрантском рейде: около тридцати людей в строительных касках заставили идти друг за другом, положив руки на плечи впереди идущих, затем погрузили в автомобиль и доставили в отдел полиции. По итогам проверки около двадцати человек были задержаны.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0