Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова заявила о сокрытии видео заплыва

07 октября 2025, 18:38

Мать российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор, обвинила организаторов соревнований в сокрытии видеозаписей. Об этом сообщает РИА Новости.





Галина Свечникова заявила, что до сих пор не получила видеоматериалы с мероприятия, несмотря на присутствие многочисленных журналистов.

«Записей заплыва у нас все так же нет по сегодняшнее число, и это пугает. Если очевидцы говорят, что видели сына в 500 метрах от старта, не доплывая первого моста, то нужна съемка этого места», — заявила женщина.