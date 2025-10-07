Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова заявила о сокрытии видео заплыва
Мать российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор, обвинила организаторов соревнований в сокрытии видеозаписей. Об этом сообщает РИА Новости.
Галина Свечникова заявила, что до сих пор не получила видеоматериалы с мероприятия, несмотря на присутствие многочисленных журналистов.
«Записей заплыва у нас все так же нет по сегодняшнее число, и это пугает. Если очевидцы говорят, что видели сына в 500 метрах от старта, не доплывая первого моста, то нужна съемка этого места», — заявила женщина.Напомним, мужчина пропал 24 августа во время заплыва через Босфор, став единственным из почти трех тысяч спортсменов, не достигшим финиша. Турецкие власти продолжают поиски, но пока безрезультатно.