«Всего лишь играли»: в России дедушка годами насиловал маленькую внучку

07 октября 2025, 18:27

В Череповце дедушка получил 12,5 лет за надругательство над маленькой внучкой

Фото: iStock/Artmim

В Череповце осудили мужчину, которого обвиняли в надругательстве над маленькой внучкой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.