«Всего лишь играли»: в России дедушка годами насиловал маленькую внучку
В Череповце осудили мужчину, которого обвиняли в надругательстве над маленькой внучкой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.
По версии следствия, ребенок подвергался сексуальному насилию в период с мая 2019 по декабрь 2023 года. На момент первых эпизодов ему было не более пяти лет. Дедушка пользовался беспомощным состоянием девочки, удерживал в своей квартире и минимум один раз ударил по лицу.
Против педофила возбудили уголовное дело. В ходе одного из заседаний он заявил, что его действия были игрой и не выходили за рамки семейных отношений, а пострадавшая пытается его оговорить. Частично он признал только некоторые эпизоды, но не счел их преступлением.
Суд приговорил фигуранта к 12,5 лет колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
