Достижения.рф

«Всего лишь играли»: в России дедушка годами насиловал маленькую внучку

В Череповце дедушка получил 12,5 лет за надругательство над маленькой внучкой
Фото: iStock/Artmim

В Череповце осудили мужчину, которого обвиняли в надругательстве над маленькой внучкой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.



По версии следствия, ребенок подвергался сексуальному насилию в период с мая 2019 по декабрь 2023 года. На момент первых эпизодов ему было не более пяти лет. Дедушка пользовался беспомощным состоянием девочки, удерживал в своей квартире и минимум один раз ударил по лицу.

Против педофила возбудили уголовное дело. В ходе одного из заседаний он заявил, что его действия были игрой и не выходили за рамки семейных отношений, а пострадавшая пытается его оговорить. Частично он признал только некоторые эпизоды, но не счел их преступлением.

Суд приговорил фигуранта к 12,5 лет колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0