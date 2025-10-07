В Татарстане погибла женщина в аварии с микроавтобусом и гражданами Китая
В Тукаевском районе Татарстана произошла авария с участием микроавтобуса, в котором находились граждане Китая. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
По данным ведомства, водитель не справился с управлением, превысил скорость и врезался в дорожное ограждение на автодороге М7 «Волга», после чего транспортное средство вылетело в кювет. В результате ДТП одна женщина погибла на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Ещё одну пострадавшую госпитализировали в больницу Набережных Челнов и перевели в реанимацию в состоянии средней тяжести. Двум другим пассажирам госпитализация не потребовалась.
По данным пресс-службы Госавтоинспекции, авария произошла из-за превышения скорости водителем микроавтобуса BYD. Обстоятельства и причины ДТП продолжают расследовать.
