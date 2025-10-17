Спасатели выложили кадры аварии в центре Челябинска с такси и горящим авто

17 октября 2025, 06:21

Фото: Telegram-канал МЧС Челябинской области @mchs_74

На проспекте Ленина в центре Челябинска произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, один из которых загорелся. Несколько человек получили травмы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.





Погибших нет. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание с помощью двух стволов пенного тушения.



Всего в ДТП пострадали четыре человека. Медики скорой помощи оказали извлеченным из машин людям необходимую помощь, затем доставили их в медицинское учреждение.



Фото: Telegram-канал МЧС Челябинской области @mchs_74 На кадрах с места происшествия можно увидеть, что одна из попавших в аварию машин принадлежала сервису «Яндекс-такси».





«На ликвидации ЧП работали 9 человек личного состава и 2 елиницы техники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона», — уточнили в пресс-службе МЧС.