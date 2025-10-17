Спасатели выложили кадры аварии в центре Челябинска с такси и горящим авто
На проспекте Ленина в центре Челябинска произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, один из которых загорелся. Несколько человек получили травмы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Погибших нет. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание с помощью двух стволов пенного тушения.
Всего в ДТП пострадали четыре человека. Медики скорой помощи оказали извлеченным из машин людям необходимую помощь, затем доставили их в медицинское учреждение.
На кадрах с места происшествия можно увидеть, что одна из попавших в аварию машин принадлежала сервису «Яндекс-такси».
«На ликвидации ЧП работали 9 человек личного состава и 2 елиницы техники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона», — уточнили в пресс-службе МЧС.Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.