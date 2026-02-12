Достижения.рф

Мать девятерых детей прятала трупы младенцев в морозилке

Le Figaro: Мать девятерых детей прятала трупы младенцев в морозилке во Франции
Фото: istockphoto/RobsonPL

Во Франции правоохранители заподозрили многодетную мать в убийстве двух новорождённых. Об этом сообщает Le Figaro.



Под подозрением оказалась женщина около 50 лет — мать девяти детей от двух браков. В её доме в коммуне Айвиллер-э-Лиомон (департамент Верхняя Сона) в морозильной камере обнаружили тела двух младенцев.

Подозрения усилились после того, как хозяйка внезапно уехала, никого не предупредив. По данным источника, сейчас в доме живёт один из её сыновей, однако что именно он сообщил полиции, не уточняется.

Женщину задержали в среду, 11 февраля, в столичном регионе. Предварительно ей предъявили обвинение по делу о двойном детоубийстве.

Никита Кротов

