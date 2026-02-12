12 февраля 2026, 20:11

Le Figaro: Мать девятерых детей прятала трупы младенцев в морозилке во Франции

Фото: istockphoto/RobsonPL

Во Франции правоохранители заподозрили многодетную мать в убийстве двух новорождённых. Об этом сообщает Le Figaro.