Достижения.рф

Украинская продукция с сальмонеллой два года поступала в европейские супермаркеты

Чешская инспекция выявила сальмонеллу в курином мясе из Украины
Фото: Istock/Qwart

Чешская сельскохозяйственная и пищевая инспекция внесла куриное мясо из Украины в реестр небезопасных продуктов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



В течение двух лет специалисты отбирали пробы в магазинах сети Tesco. Лабораторные исследования каждый раз фиксировали наличие бактерий, вызывающих сальмонеллёз.

Ранее инспекция уже налагала штраф на украинского производителя по той же причине. Несмотря на это, компания продолжила поставки в Европу. Срок годности последней партии истекает 12 мая, поэтому продукция может оставаться в морозильных камерах как на территории Украины, так и в странах ЕС.

Ранее стало известно, что Подмосковье заняло второе место в ЦФО и России по переработке мяса птицы.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0