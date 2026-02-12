Украинская продукция с сальмонеллой два года поступала в европейские супермаркеты
Чешская сельскохозяйственная и пищевая инспекция внесла куриное мясо из Украины в реестр небезопасных продуктов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В течение двух лет специалисты отбирали пробы в магазинах сети Tesco. Лабораторные исследования каждый раз фиксировали наличие бактерий, вызывающих сальмонеллёз.
Ранее инспекция уже налагала штраф на украинского производителя по той же причине. Несмотря на это, компания продолжила поставки в Европу. Срок годности последней партии истекает 12 мая, поэтому продукция может оставаться в морозильных камерах как на территории Украины, так и в странах ЕС.
