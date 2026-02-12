Украинская продукция с сальмонеллой два года поступала в европейские супермаркеты

12 февраля 2026, 20:06

Чешская инспекция выявила сальмонеллу в курином мясе из Украины

Фото: Istock/Qwart

Чешская сельскохозяйственная и пищевая инспекция внесла куриное мясо из Украины в реестр небезопасных продуктов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.