Мужчина потратил все сбережения и влез в долги, покупая слюну незнакомцев
Житель США рассказал о зависимости от покупки слюны незнакомцев в интернете. Мужчина дал анонимное интервью для YouTube-канала Other People's Lives.
По словам собеседника, он ежемесячно тратит около 200 долларов на приобретение биологической жидкости. Это позволяет ему поддерживать «фантазию о том, чтобы его проглотили». Купленную слюну мужчина наносит на лицо в качестве маски или употребляет внутрь.
Он связал развитие необычного пристрастия с зависимостью от порнографии в подростковом возрасте. Один флакон слюны обходился ему в сумму от 50 до 200 долларов. Чтобы не ждать доставку, заказчик нередко покупал товар сразу у нескольких продавцов.
Мужчина признался, что не мог отказываться от поступающих предложений. Из-за этого он копил долги и оформлял кредиты, что привело его к серьёзным финансовым проблемам. Сейчас он лечится от зависимости, но долги ещё не закрыл.
