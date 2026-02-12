Мужчина потратил все сбережения и влез в долги, покупая слюну незнакомцев

12 февраля 2026, 19:22

Житель США сообщил о многолетней зависимости от покупки слюны у незнакомцев

Фото: Istock/peshkov

Житель США рассказал о зависимости от покупки слюны незнакомцев в интернете. Мужчина дал анонимное интервью для YouTube-канала Other People's Lives.