«Наркотики, похоть и смерть»: 70-летний пенсионер не выжил после секса втроём
В Таиланде 70-летний мужчина скончался после секса втроём. Об этом сообщает издание Khaosod.
Хозяин дома обнаружил тело пенсионера в одной из комнат. По его словам, после вечеринки гости разошлись принять душ. Когда они попытались разбудить мужчину, он не реагировал. Тогда собравшиеся вызвали полицию.
Следователи изучили записи камер наблюдения внутри дома. Камеры зафиксировали действия участников вечеринки и факты употребления запрещённых веществ. В помещении полиция нашла таблетки, принадлежности для употребления наркотиков, использованные средства контрацепции и большое количество шприцев.
Предположительно, иглы могли использовать для введения стимуляторов. Тело мужчины направили в Судебно-медицинский институт. Специалисты проведут вскрытие, чтобы установить точную причину смерти.
