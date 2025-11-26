«Думала об этом месяцами»: В Москве мать зарезала собственного шестилетнего сына

26 ноября 2025, 17:25

В Москве мать шестилетнего мальчика предстанет перед судом по делу об убийстве

Фото: Istock/Akintevs

В Москве мать предстанет перед судом по делу об убийстве шестилетнего сына. Подробности сообщает столичное управление Следственного комитета России.