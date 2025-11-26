«Думала об этом месяцами»: В Москве мать зарезала собственного шестилетнего сына
В Москве мать предстанет перед судом по делу об убийстве шестилетнего сына. Подробности сообщает столичное управление Следственного комитета России.
Трагедия произошла 12 ноября. По информации следствия, в этот день обвиняемая нанесла мальчику многочисленные удары ножом и молотком. Ребёнок скончался на месте от полученных травм. После совершения преступления женщина попыталась покончить с собой. Однако её своевременно остановили и медики доставили её в больницу.
В ходе следствия подозреваемая полностью признала свою вину. Она сделала шокирующее заявление. Москвичка сообщила следователям, что мысли лишить жизни ребёнка преследовали её на протяжении двух месяцев. Следствие намерено ходатайствовать об избрании для неё меры пресечения.
Ранее в Петербурге девочка зарезала мать, нанесла себе порезы и устроила поджог.
Читайте также: