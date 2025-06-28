Пристававшие к девушкам в центре Москве «пикаперы» отказались признать вину
РИА Новости: Два пристававших к девушкам в Москве «пикапера» не признали вину
Два «пикапера», арестованных за приставание к девушкам в центре Москвы, отказались признавать свою вину. Об этом свидетельствуют материалы дела, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.
Суд ранее назначил обоим мужчинам 15 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве. Выяснилось, что обоих задержанных уже привлекали к административной ответственности в прошлом. Материалы дела также указывают, что оба не состоят в браке и не имеют детей.
В протоколах допросов фигурируют пояснения задержанных: они утверждают, что не нарушали общественный порядок и не оказывали сопротивления сотрудникам полиции.
«Их родители уже делали эти задания»: Пикапер призвал продолжать домогаться женщин на улицах
Ранее в социальных сетях пользователи выложили скандальные видео с домогательствами. Эти действия связали с призывами Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационному и оскорбительному поведению в отношении женщин.
Против самого Кириллова уже возбуждены уголовные дела по статьям о склонении к изнасилованию и иных насильственных действиях сексуального характера. Также сообщалось, что против одного из последователей «пикап-гуру» Лесли, который домогался женщин, возбудили уголовное дело.