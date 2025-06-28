Пристававшие к девушкам в центре Москве «пикаперы» отказались признать вину

28 июня 2025, 06:14

РИА Новости: Два пристававших к девушкам в Москве «пикапера» не признали вину

Фото: iStock/undefined undefined

Два «пикапера», арестованных за приставание к девушкам в центре Москвы, отказались признавать свою вину. Об этом свидетельствуют материалы дела, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.





Суд ранее назначил обоим мужчинам 15 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве. Выяснилось, что обоих задержанных уже привлекали к административной ответственности в прошлом. Материалы дела также указывают, что оба не состоят в браке и не имеют детей.



В протоколах допросов фигурируют пояснения задержанных: они утверждают, что не нарушали общественный порядок и не оказывали сопротивления сотрудникам полиции.



