Заслуженного тренера по дзюдо задержали в Тюмени за домогательства к школьнице
Заслуженного тренера России по дзюдо задержали в Тюмени. Его обвиняют в домогательствах к школьнице. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
На Григория Давыдова пожаловалась одна из его воспитанниц. По словам 13-летней девочки, тренер приставал к ней прямо в спортивном зале клуба «Дзюдо-Бусидо» — рассказывал о сексе, предлагал выпить алкоголь и пытался дать денег. Школьница рассказала обо всем родителям.
Григорий Давыдов — заслуженный тренер России и мастер спорта по дзюдо. Он тренировал детей более 20 лет. Мужчина является отцом трех дочек.
В настоящее время Давыдов находится под стражей. Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Насильственные действия сексуального характера».
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