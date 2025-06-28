Одного из последователей блогера Алекса Лесли арестовали

28 июня 2025, 16:08

СК: последователя блогера Лесли Башина арестовали на два месяца

Фото: iStock/Thomasaf

По ходатайству следователей столичного СК, судом арестован один из последователей блогера Алекса Лесли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.