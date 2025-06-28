Одного из последователей блогера Алекса Лесли арестовали
По ходатайству следователей столичного СК, судом арестован один из последователей блогера Алекса Лесли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца Алексея Башина, последователя блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли). Отмечается, что мужчину обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера.
В СК добавили, что причастность Башина к преступлению подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей и иными материалами уголовного дела.
Напомним, ранее против Александра Кириллова возбудили уголовное дело по статье о склонении к изнасилованию. Поводом стало большое количество жалоб москвичек на участников его флешмоба, которые приставали к девушкам на улицах, трогали их за ягодицы, а затем убегали.
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