В Москве полыхает здание Центрального телеграфа
На улице Тверская в Москве произошло возгорание в здании Центрального телеграфа. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.
Очевидцы в беседе с изданием рассказали, что клубы густого дыма валят с верхних помещений исторического строения. Согласно полученной информации, огонь охватил строительные материалы на девятом этаже.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших не поступала.
По даным МЧС, к тушению пожара привлечены 47 специалистов и 11 единиц техники.
Центральный телеграф является памятником архитектуры и объектом культурного наследия. Здание выполнено в стиле советского ар‑деко. Его построили в 1925–1927 годах по проекту архитектора Ивана Рерберга.
