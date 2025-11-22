Достижения.рф

В Москве полыхает здание Центрального телеграфа

Фото: istockphoto / abadonian

На улице Тверская в Москве произошло возгорание в здании Центрального телеграфа. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.



Очевидцы в беседе с изданием рассказали, что клубы густого дыма валят с верхних помещений исторического строения. Согласно полученной информации, огонь охватил строительные материалы на девятом этаже.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших не поступала.

По даным МЧС, к тушению пожара привлечены 47 специалистов и 11 единиц техники.

Центральный телеграф является памятником архитектуры и объектом культурного наследия. Здание выполнено в стиле советского ар‑деко. Его построили в 1925–1927 годах по проекту архитектора Ивана Рерберга.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0