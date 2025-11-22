Неизвестный открыл стрельбу на рождественской церемонии в США — видео

22 ноября 2025, 06:42

Шесть человек пострадали в результате стрельбы на рождественской церемонии в США

Фото: istockphoto / Savusia Konstantin

В городе Конкорд (штат Северная Каролина) во время ежегодной церемонии зажжения рождественской ёлки произошла стрельба. Инцидент случился, когда на сцене выступали музыканты, а на улицах собралось множество горожан, пишет Телеграм-канал SHOT.