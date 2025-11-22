Неизвестный открыл стрельбу на рождественской церемонии в США — видео
В городе Конкорд (штат Северная Каролина) во время ежегодной церемонии зажжения рождественской ёлки произошла стрельба. Инцидент случился, когда на сцене выступали музыканты, а на улицах собралось множество горожан, пишет Телеграм-канал SHOT.
Услышав выстрелы, люди впали в панику. На улицах начался хаос, жители в поисках укрытия забаррикадировались в ближайших зданиях и заведениях.
По данным местной полиции, в результате нападения минимум шесть человек получили огнестрельные ранения. Трое из пострадавших доставлены в больницу в критическом состоянии.
По предварительным данным, правоохранителям еще не удалось задержать стрелка.В настоящий момент его разыскивает полиция.
