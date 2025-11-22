Пропавший на 45 лет мужчина вернулся к семье, получив удар по голове

22 ноября 2025, 07:13

Пропавший на 45 лет житель Индии вернулся к семье, получив удар по голове

Фото: iStock/gorodenkoff

Пропавший на 45 лет житель Индии вернулся к семье, получив удар по голове. Об этом пишет Times of India.