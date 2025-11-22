Пропавший на 45 лет мужчина вернулся к семье, получив удар по голове
Пропавший на 45 лет житель Индии вернулся к семье, получив удар по голове
Пропавший на 45 лет житель Индии вернулся к семье, получив удар по голове. Об этом пишет Times of India.
В 16 лет юноша получил серьезную травму головы, что привело к потере памяти. Он взял новое имя и переехал жить в другой штат. Его семья была уверена, что молодой человек погиб.
Вскоре житель Индии женился и стал отцом троих детей. Через 45 лет он снова получил травму головы, и его память начала возвращаться. С помощью жены мужчина узнал, откуда родом. Индиец отыскал жителей своей деревни, которые подтвердили его личность.
Читайте также: