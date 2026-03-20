Мать с отцом поплатились за то, что оставили дочь умирать от голода
В Великобритании супругов Берниту и Алана Дэвис приговорили к восьми годам тюрьмы за смерть их 32-летней дочери Стеффи Дэвис.
Как сообщает Daily Mail, суд пришел к выводу, что родители оставили женщину без необходимого ухода и своевременной медицинской помощи. Тело Стеффи нашли в доме семьи после вызова скорой. По материалам дела, к моменту смерти она находилась в крайне истощенном состоянии, а на теле обнаружили тяжелые инфицированные пролежни. Врачи также установили признаки сепсиса, который в сочетании с критически низкой массой тела привел к летальному исходу.
Следствие установило, что женщина могла оставаться прикованной к постели в течение почти года. Несмотря на очевидное ухудшение ее состояния, родители не обращались к медикам и фактически не предпринимали никаких действий. Судья Мэри Стейси заявила, что в последние месяцы жизни Стеффи испытывала сильную боль и страдания, тогда как родители проявляли полное равнодушие.
Во время заседания озвучили и детали обстановки в доме. Прибывшие на место парамедики рассказали о резком неприятном запахе и крайне запущенном состоянии комнаты. По их оценке, смерть женщины наступила за несколько дней до обращения в экстренные службы.
Дополнительным доказательством стала переписка, найденная в телефоне Стеффи. Из сообщений следовало, что она давно не могла самостоятельно двигаться и просила о помощи, однако ее просьбы оставались без реакции. Эксперты также установили, что пролежни не обрабатывались и не лечились как минимум несколько недель.
Бернита и Алан Дэвис признали вину по делу о причинении смерти по неосторожности. Изначально следствие рассматривало более тяжкое обвинение — непредумышленное убийство. Суд отдельно подчеркнул, что до резкого ухудшения состояния у Стеффи не было серьезных заболеваний, а трагедия стала результатом бездействия со стороны родителей.
