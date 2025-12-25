Достижения.рф

Мать с психическим расстройством выкинула трёхмесячную дочь с 4-го этажа

В Турции мать выбросила младенца из окна четвёртого этажа
Фото: Istock/izzzy71

В турецком Диярбакыре женщина выбросила свою трёхмесячную дочь из окна квартиры на четвёртом этаже. В результате падения младенец получил тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью. Об этом информирует газета Habertürk.



На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. Однако медики не смогли реанимировать ребёнка, и девочка скончалась на месте.

Установлено, что у задержанной женщины ранее наблюдались психологические проблемы. В день трагедии она находилась в гостях у своего свёкра. Что именно спровоцировало её на такой поступок, следствие сейчас устанавливает.

После завершения всех необходимых процедур на месте тело погибшего младенца доставили в морг. Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу для уточнения всех обстоятельств. Правоохранительные органы квалифицируют действия женщины как тяжкое преступление.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0