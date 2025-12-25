Мать с психическим расстройством выкинула трёхмесячную дочь с 4-го этажа

25 декабря 2025, 18:52

В Турции мать выбросила младенца из окна четвёртого этажа

Фото: Istock/izzzy71

В турецком Диярбакыре женщина выбросила свою трёхмесячную дочь из окна квартиры на четвёртом этаже. В результате падения младенец получил тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью. Об этом информирует газета Habertürk.