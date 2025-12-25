Мать с психическим расстройством выкинула трёхмесячную дочь с 4-го этажа
В турецком Диярбакыре женщина выбросила свою трёхмесячную дочь из окна квартиры на четвёртом этаже. В результате падения младенец получил тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью. Об этом информирует газета Habertürk.
На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. Однако медики не смогли реанимировать ребёнка, и девочка скончалась на месте.
Установлено, что у задержанной женщины ранее наблюдались психологические проблемы. В день трагедии она находилась в гостях у своего свёкра. Что именно спровоцировало её на такой поступок, следствие сейчас устанавливает.
После завершения всех необходимых процедур на месте тело погибшего младенца доставили в морг. Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу для уточнения всех обстоятельств. Правоохранительные органы квалифицируют действия женщины как тяжкое преступление.
