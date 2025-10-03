Мать с сыном украли смартфоны на ₽850 тыс. при получения заказа с маркетплейса в Смоленске

03 октября 2025, 13:10

В Смоленске мать с сыном украли пять смартфонов в пункте выдачи заказов

Фото: iStock/Михаил Руденко

В Смоленске задержали мужчину и его мать, которые украли пять телефонов на общую сумму порядка 850 тысяч рублей во время получения заказов с маркетплейса. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своём Telegram-канале.