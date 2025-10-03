Мать с сыном украли смартфоны на ₽850 тыс. при получения заказа с маркетплейса в Смоленске
В Смоленске задержали мужчину и его мать, которые украли пять телефонов на общую сумму порядка 850 тысяч рублей во время получения заказов с маркетплейса. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своём Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видно, как злоумышленник осматривает товар в пункте выдачи. Когда сотрудник отвлекается на другого клиента, мужчина подменяет упаковку с телефоном и возвращает её обратно.
Волк отметила, что «криминальный дуэт» обошёл несколько пунктов выдачи заказов. Однако в одном из них сотрудники отказали подозрительным посетителям в обслуживании и вызвали полицию.
В отношении фигурантов возбудили уголовное дело, их уже арестовали. Кроме того, мужчину признали причастным к ещё одному преступлению – в мае прошлого года он завладел товаром на сумму более 1,2 миллиона рублей.
Читайте также: