Мужчина нашел свой утерянный смартфон в Таиланде, обнаружив в нем фото скелета
В тайском Бангкоке мужчина по имени Кунг Наттапон нашёл свой утерянный телефон и заметил в галерее снимки скелета, которых он не делал. Об этом пишет World of Buzz.
Уточняется, что гражданин сообщил обо всем в полицию.
Правоохранители обнаружили скелет в заброшенном здании в том районе, где потерялся смартфон. Эксперты оценивают возраст останков примерно в четыре месяца. Полицейские опросили бездомного, проживавшего там, но тот не смог дать вразумительного объяснения.
Специалисты отметили отсутствие сильного запаха и разорванную одежду, что указывает на длительное разложение. Под матрасом нашли бумажник с документом на имя 55‑летнего мужчины по фамилии Ла. Тело и собранные улики отправили в Институт судебной медицины для вскрытия.
Старший брат Ла сообщил полиции, что тот много лет назад уехал в Бангкок в поисках работы.
