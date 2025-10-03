Мужчина нашел свой утерянный смартфон в Таиланде, обнаружив в нем фото скелета

03 октября 2025, 13:00

Фото: istockphoto/Nirut Punshiri

В тайском Бангкоке мужчина по имени Кунг Наттапон нашёл свой утерянный телефон и заметил в галерее снимки скелета, которых он не делал. Об этом пишет World of Buzz.