Свердловский суд приговорил вымогателя из Екатеринбурга к 13 годам за госизмену

Фото: iStock/Zolnierek

Суд признал виновным жителя Екатеринбурга Константина Маркова в государственной измене. Об этом сообщает «Лента.ру».



Марков получил наказание в виде 13 лет лишения свободы — этот срок назначен с учетом ранее вынесенного приговора за похищение человека и вымогательство, вынесенного в прошлом году. Расследование установило, что Марков за денежное вознаграждение передавал спецслужбам Украины персональные данные российских граждан, которые могли быть использованы в интересах иностранного государства.

Приговор суда уже вступил в законную силу.

Иван Мусатов

