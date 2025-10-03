Свердловский суд приговорил вымогателя из Екатеринбурга к 13 годам за госизмену
Суд признал виновным жителя Екатеринбурга Константина Маркова в государственной измене. Об этом сообщает «Лента.ру».
Марков получил наказание в виде 13 лет лишения свободы — этот срок назначен с учетом ранее вынесенного приговора за похищение человека и вымогательство, вынесенного в прошлом году. Расследование установило, что Марков за денежное вознаграждение передавал спецслужбам Украины персональные данные российских граждан, которые могли быть использованы в интересах иностранного государства.
Приговор суда уже вступил в законную силу.
