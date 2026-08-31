Мать сломала руки и ногу пятимесячному сыну при смене подгузника

31 августа 2026, 14:41

Жительницу Польши задержали за истязание пятимесячного сына

Фото: iStock/Kseniia Kapris

В Польше задержали 31-летнюю мать по подозрению в жестоком обращении с пятимесячным сыном. Об этом сообщает издание Wiadomości WP.