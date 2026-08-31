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Мать сломала руки и ногу пятимесячному сыну при смене подгузника

Жительницу Польши задержали за истязание пятимесячного сына
Фото: iStock/Kseniia Kapris

В Польше задержали 31-летнюю мать по подозрению в жестоком обращении с пятимесячным сыном. Об этом сообщает издание Wiadomości WP.



Инцидент произошел 26 августа в городе Лодзь. В полицию обратилась знакомая подозреваемой, которая рассказала о происходящем в семье. Женщины общались только через интернет, и заявительница не знала точного адреса. Несмотря на это, правоохранителям удалось выйти на квартиру, где они встретили лишь отца ребенка.

Мать нашли и задержали в больнице. Медики диагностировали у младенца переломы обеих рук и одной ноги, а также множественные ушибы на теле. Врачи пришли к выводу, что такие травмы не могли появиться из-за неосторожности и являются следствием насильственных действий. На допросе подозреваемая объяснила, что сломала конечности сыну, когда переодевала его. Она также заявила, что сожалеет о содеянном. Женщину обвинили в истязании ребенка с особой жестокостью и умышленном причинении вреда его здоровью.

В ходе разбирательства полиция задержала и ее сожителя. Как выяснилось, 32-летний мужчина находился в розыске для отбытия тюремного срока. Суд отклонил ходатайство прокуратуры о временном аресте подозреваемой и отпустил ее под надзор полиции. Дальнейшую судьбу мальчика, который до сих пор остается в больнице, будет решать семейный суд.

Лидия Пономарева

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