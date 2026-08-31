Россиянка погибла при крушении парома у берегов Северного Кипра
Российская туристка погибла при крушении парома Filojet вблизи побережья Северного Кипра. Об этом сообщило посольство РФ в Турции.
Трагедия произошла 30 августа примерно в семи километрах от берега. Всего на борту находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа. В результате крушения число погибших достигло восьми человек, еще 18 пропали без вести.
В настоящий момент на месте продолжаются поисково-спасательные работы. Причиной трагедии, по предварительным данным, могли стать неблагоприятные погодные условия и аварийное состояние судна.
Очевидцы рассказали, что примерно за 20 минут до того, как судно пошло ко дну, внутрь начала поступать вода из-за сильных волн. Пассажиры требовали вернуться к берегу, однако капитан отказался разворачивать паром. В итоге судно перевернулось и затонуло.
Туристы и ранее жаловались на перевозчика. По их словам, паромы выходили в море при любой погоде и двигались на высокой скорости.
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