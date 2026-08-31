Трое мужчин устроили стрельбу во дворе жилого дома
В Челябинске задержали троих мужчин, стрелявших по окнам. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, все произошло во дворе жилого дома на улице Российской. Уточняется, что злоумышленники также могли вести стрельбу в сторону детей. О происходящем в полицию сообщила местная жительница.
Прибывшие на место правоохранители изъяли у нарушителей пневматическую винтовку. После этого их доставили в отдел для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Ранее сообщалось, что 38-летний мужчина устроил стрельбу из сигнального пистолета на территории одной из школ Красноярска. Увидевший это охранник учебного заведения сразу вызвал полицию.
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