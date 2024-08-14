ВСУ атаковали Воронеж, начался пожар

Фото: Минобороны РФ
В Воронежской области зафиксирован пожар, который вспыхнул в Хохольском районе. Местные жители сообщили о возгорании в телеграм-канале «Мой и твой Воронеж», а в сообществе «Типичный Воронеж» появилось видео с места происшествия.
По данным МЧС, пожар произошел на сеновале. В настоящее время спасатели не могут подтвердить, связано ли возгорание с атаками беспилотников. Официального подтверждения связи между пожаром и атаками пока нет.
С 21:55 в Воронежской области введен режим опасности из-за возможных атак беспилотников. МЧС и губернатор Александр Гусев сообщили о сбитых беспилотниках самолетного типа. Спасатели и экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что Острогожском районе Воронежской области системы ПВО и РЭБ обнаружили и подавили беспилотный летательный аппарат. Во время падения БПЛА был поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод. По сообщению губернатора Александра Гусева в Telegram-канале, беспилотник упал на крышу здания, что привело к возгоранию. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.
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С 21:55 в Воронежской области введен режим опасности из-за возможных атак беспилотников. МЧС и губернатор Александр Гусев сообщили о сбитых беспилотниках самолетного типа. Спасатели и экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что Острогожском районе Воронежской области системы ПВО и РЭБ обнаружили и подавили беспилотный летательный аппарат. Во время падения БПЛА был поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод. По сообщению губернатора Александра Гусева в Telegram-канале, беспилотник упал на крышу здания, что привело к возгоранию. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.
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Елена Перлова