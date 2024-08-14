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ВСУ атаковали Воронеж, начался пожар

В Воронежской области произошел пожар после атаки БПЛА
14 августа 2024, 03:08
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

В Воронежской области зафиксирован пожар, который вспыхнул в Хохольском районе. Местные жители сообщили о возгорании в телеграм-канале «Мой и твой Воронеж», а в сообществе «Типичный Воронеж» появилось видео с места происшествия.
По данным МЧС, пожар произошел на сеновале. В настоящее время спасатели не могут подтвердить, связано ли возгорание с атаками беспилотников. Официального подтверждения связи между пожаром и атаками пока нет.

С 21:55 в Воронежской области введен режим опасности из-за возможных атак беспилотников. МЧС и губернатор Александр Гусев сообщили о сбитых беспилотниках самолетного типа. Спасатели и экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.



Ранее сообщалось, что Острогожском районе Воронежской области системы ПВО и РЭБ обнаружили и подавили беспилотный летательный аппарат. Во время падения БПЛА был поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод. По сообщению губернатора Александра Гусева в Telegram-канале, беспилотник упал на крышу здания, что привело к возгоранию. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

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Голый лихач на «мерсе» влетел в толпу, пятеро пострадали
МВД: В Калининграде автомобиль заехал на тротуар и сбил пятерых пешеходов
14 августа 2024, 02:49

Фото: istock/Anton Novikov

Вечером 13 августа в Калининграде на улице Черняховского произошло шокирующее ДТП. Водитель «мерседеса» выехал на тротуар и сбил пятерых пешеходов. На опубликованном видео от МВД видно, что мужчина, находившийся за рулем, был полностью обнажен.
По данным регионального управления МВД, авария случилась, когда 33-летний водитель, ранее привлекавшийся к административной ответственности, не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил пять человек. Об этом сообщает Life.ru. Трое из них получили тяжелые и средние травмы и были госпитализированы, еще двое получили амбулаторное лечение.

«Трое, получившие тяжкий и средний вред здоровью, были госпитализированы с травмами, двоим назначено амбулаторное лечение. 33-летний водитель, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности по ст. 12.8.1 КоАП РФ, после медицинского освидетельствования будет доставлен в отдел полиции», — сообщили в МВД.
После инцидента водитель был задержан и доставлен в отдел полиции. На месте происшествия обнаружен пустой пакетик, что также привлечено к делу. В настоящее время проводятся дальнейшие расследования.

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Сломал ручки и ножки, чтобы не плакала: Пьяный сосед изнасиловал и убил двухлетнюю девочку
Педофил, убивший двухлетнюю девочку под Самарой, дал признательные показания
14 августа 2024, 01:00

Фото: СУ СКР по Самарской области

В Чапаевске Самарской области пьяный россиянин изнасиловал и жестоко убил двухлетнюю девочку. Преступление произошло рядом с домом, где жила бабушка малышки. Редакция «Радио 1» собрала детали этой жуткой трагедии.

«Тихий» сосед

Вечером 11 августа в городскую больницу Чапаевска на скорой привезли маленькую девочку в очень тяжелом состоянии. Врачи были шокированы увиденным и предприняли все возможные меры для спасения ребенка, но, к сожалению, от полученных травм девочка скончалась.

Поскольку травмы ребенка носили криминальный характер, к делу подключились правоохранители и сотрудники СК. Оказалось, что зверство совершил неоднократно судимый, «тихий» сосед бабушки девочки. В тот день малышку к бабушке привела мама из-за поздней работы.

Следствие установило, что мужчина заглянул во двор пожилой женщины, где играла её маленькая внучка. Бабушка выгнала незваного гостя из-за запаха алкоголя.

В доме также находился сводный брат матери и тети девочки, который приглядывал за играющей во дворе племянницей. Он предупредил бабушку, что на время отойдет по делам.

Россиянка отошла в дом буквально на пару минут, и этого времени хватило, чтобы ребенок пропал.
Фото: istock / Stivog

Сам «нашел» свою жертву

Примерно час женщина бродила по округе и звала девочку. В поисках помогали родственники и сам злополучный сосед. Как рассказали местные жители, именно негодяй «нашел» практически бездыханное тело в заброшенном доме, который стоял на этой же улице и принес к воротам дома.

Он даже дождался бригаду скорой помощи. А через небольшой промежуток времени уже его самого забрали сотрудники полиции.

«На шум прибежал брат и просто остолбенел – девочка была вся в крови. Он схватил ее на руки и побежал в дом к бабушке. Он нес окровавленное бездыханное тело и рыдал взахлеб. Пока ждали скорую, племяшку положили на кровать. Брат все это время плакал и был рядом с ней. Он просил ее держаться, что скоро приедут врачи и все будет хорошо. На последнем вздохе она схватила его крепко за палец, а потом захрипела», — рассказала тетя умершей девочки.
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Стоит на учете в психбольнице

12 августа на улицу, где произошло страшное убийство, привезли подозреваемого в кандалах, сковывающих цепями руки и ноги. Он рассказал, что воспользовался отсутствием бабушки, схватил малышку и скрылся. Негодяю хватило 20 минут, чтобы до смерти замучить ребенка.

На допросе мужчину спросили, зачем он сломал малышке ручки и ножки, на что тот спокойно заявил, что девочка плакала, поэтому он ее унес подальше и избил, чтобы не кричала. Помимо сломанных конечностей, душегуб надругался над девочкой, сломал копчик и оставил множество ран. Как заявили родственники, на теле девочки не осталось живого места.
Фото: istock / shironosov

Во время следственного эксперимента мужчина якобы «начал ехидно ухмыляться, мол сначала докажите, что это я».

«Как нам стало известно от собственных источников, изначально убийца дал признательные показания, но уже на следственном эксперименте пытался отказаться от своих слов», — сообщает «КП Самара».
В отношении насильника возбуждено уголовное дело по пп. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление, сопряжённое с изнасилованием), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Мужчину на время следствия поместили в СИЗО.

Сейчас ведутся оперативно-следственные действия, назначены судебные экспертизы, идет сбор доказательств.

За подобные преступления в РФ предусмотрено пожизненное заключение в тюрьме, тем более, что подозреваемый был несколько раз судим. При этом тётя девочки заявляет, что убийца и насильник может избежать справедливого наказания за зверское преступление, поскольку он состоит на учете в психиатрической больнице.

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В Липецке объявили воздушную опасность
МЧС РФ: в Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности
14 августа 2024, 00:17

Фото: Минобороны РФ

В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности, сообщило Главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. Режим воздушной опасности вступил в силу поздно вечером 13 августа.
«Объявлен желтый уровень воздушной опасности по Липецкой области», — говорится в сообщении МЧС.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о введении желтого уровня тревоги в 23:52. Жителям региона настоятельно рекомендуется соблюдать все установленные меры предосторожности для обеспечения собственной безопасности.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал Артамонов в своем Telegram-канале.
Ранее в Липецкой области уже объявляли режим воздушной опасности, об этом также сообщал губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. По его словам, это решение было связано с продолжающейся ликвидацией обломков беспилотника после недавней атаки ВСУ. Артамонов также отметил, что местные жители могли слышать громкие взрывы, однако призвал не паниковать. Губернатор заверил, что все необходимые меры принимаются для обеспечения безопасности населения.

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#всу
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Обманувшие на 200 млн Ларису Долину мошенники находятся на Украине
13 августа 2024, 23:02

Фото: istockphoto/Diy13

Телефонные мошенники, которые на протяжении 4 месяцев с апреля по июль обманывали певицу Ларису Долину, находятся на Украине. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС. Сумма причиненного ущерба составила более 200 млн рублей, говорится в сообщении.
«В настоящее время установлено, что злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, с апреля по 25 июля вводили в заблуждение Ларису Долину и убеждали ее перевести накопления якобы на безопасные счета, а личные сбережения и деньги от продажи передать курьеру. Также известно, что мошенники звонили с территории Украины», — приводят в агентстве слова источника в силовых структурах.
По данным агентства, следствие считает, что часть денег Долина передала мошенникам через 53-летнюю Анжелу Цырульникову, которую позже арестовали. Отмечается, что ей предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере, максимальный срок по которой достигает 10 лет лишения свободы.

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#накопления
#сбережения
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В подмосковных лесах в 2024 году выявили 4,5 тыс. нарушений закона
13 августа 2024, 21:31

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье с начала года зафиксировали свыше 4,5 тыс. нарушений лесного законодательства.
Такие данные привёл председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
«С начала 2024-го более 1 тыс. инспекторов лесной охраны подмосковного Комлесхоза ежедневно патрулировали земли лесного фонда и контролировали соблюдение лесного законодательства. За это время выявлено 4523 нарушения. Больше всего их обнаружили на территории Бородинского, Виноградовского, Волоколамского, Дмитровского и Истринского лесничеств», – рассказал Агулов.
По всем нарушениям составлены протоколы об административных и уголовных правонарушениях. В 75% случаев виновные установлены.

Агулов уточнил, что чаще всего в лесах выявляли нарушения правил пожарной безопасности, санитарной безопасности, а также самовольное занятие лесных участков.

По закону нарушители лесного законодательства несут административную и уголовную ответственность.

Так, для физлиц предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей, для юрлиц – до 2 млн. Помимо штрафов, статья 100 Лесного кодекса предусматривает возмещение вреда, причинённого лесам и природным объектам.

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#штрафы
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«Паука» из группы «Коррозия металла» задержали из-за сомнительной купюры
13 августа 2024, 20:42

Фото: istockphoto/zamrznutitonovi

Основателя группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого задержали в Новороссийске из-за того, что он пытался расплатиться сомнительной купюрой и нецензурно выражался при приезде полиции. Об этом со ссылкой на самого Троицкого и местное ГУ МВД пишет ТАСС. Суд оштрафовал «Паука» за мелкое хулиганство, подозрительную купюру отправили на экспертизу, говорится в сообщении.
По информации ГУ МВД, все произошло в Новороссийске в магазине на улице Ленина, где Троицкий пытался расплатиться купюрой, которая вызвала сомнения у продавца.

Сам музыкант рассказал агентству, что он снова оказался задержан, но теперь местными сотрудниками УБЭП, которые везут его домой для обыска на предмет фальшивых денег. Он назвал свое задержание недоразумением и заявил, что соблюдает закон.

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#закон
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#мужчина
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В Тюменской области мужчина похитил бывшую жену и приковал её цепью в лесу
13 августа 2024, 20:00

Фото: istockphoto/aga7ta

Житель Тюменской области похитил свою бывшую супругу и отвёз её в лес. Там он приковал женщину цепью к дереву и угрожал насилием.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК России. Как установили следователи, похищение женщины произошло вечером 8 августа в городе Ялуторовске. Бывший муж подкараулил пострадавшую у подъезда её дома, угрозами и с применением силы усадил её в свой автомобиль, после чего отвёз женщину в лес.

Там он приковал бывшую супругу металлической цепью к дереву и стал осыпать её угрозами применения насилия и оскорблениями. После этого обвиняемый бросил её в лесу, а сам уехал. Спустя некоторое время женщина сумела освободиться и позвать на помощь.

В настоящее время 36-летний житель Тюменской области задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

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#ск
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Le Parisien: После церемонии закрытия Олимпиады нашли убитой девушку-волонтёра
13 августа 2024, 18:10

Фото: istockphoto/Andrey Mikhaylov

После церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже пропала 21-летняя девушка-волонтёр, которая работала на различных соревнованиях на протяжении всего турнира. В ночь на 13 августа её тело было обнаружено в квартире в Париже.
Об исчезновении девушки сразу после церемонии закрытия Олимпиады, проходившей на стадионе «Стад де Франс» сообщила её мать, передаёт газета Le Parisien. Когда полицейские обнаружили тело пропавшей, они заметили гематому на голове и рану на шее. Труп отправлен в парижский институт судебно-медицинской экспертизы, где будет проведено вскрытие.

По подозрению в совершении убийства задержан другой волонтёр, с которым погибшая состояла в отношениях на протяжении последних двух лет. Накануне парень отправил сообщение знакомому, в котором написал, что совершил «глупость». После этого полицейские приехали к нему домой. Молодой человек был пьян до такого состояния, что не мог давать показания да и вообще говорить. Подозреваемый задержан как минимум до момента отрезвления.

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#полицейские
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В Подмосковье лжемассажист обокрал мужчину на 800 тысяч рублей и был задержан — видео
В Видном задержали грабителя-псевдомассажиста
13 августа 2024, 17:55

Фото: istockphoto/Andrey Mikhaylov

При силовой поддержке СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с коллегами из полиции был задержан лжемассажист, подозреваемый в разбойном нападении.
По данным следствия, 31-летний местный житель договорился в интернете со «специалистом» о сеансе массажа в своей квартире. Явившись по указанному адресу, массажист-обманщик убедился, что находится вне поля зрения владельца квартиры, взял нож и, используя имеющийся при себе пистолет, украл у клиента деньги, ювелирные украшения и другие ценные вещи. Сумма ущерба превысила 800 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители при содействии сотрудников СОБР «Булат» Росгвардии задержали подозреваемого по месту его временного проживания в городе Видное.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 31-летнего жителя Подмсоковья задержала полиция по подозрению в разбойном нападении на пиццерию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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