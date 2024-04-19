Родители год закрывали детей раздетыми в неотапливаемом подвале

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СК возбудил уголовное дело в отношении семейной пары из Лабинского района Краснодарского края, которые регулярно избивали двоих детей, лишали их еды и запирали раздетыми в неотапливаемом подвале. Об этом сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.
Сообщается, что семья с тремя детьми проживает в одном из хуторов Лабинского района. Установлено, что 32-летняя женщина и ее 41-летний муж избивали двух старших несовершеннолетних детей шлангами, металлическими прутьями и кулаками, а также оскорбляли, унижали и морили голодом. Запирали в холодном подвале. Не желая терпеть издевательства отчима, старший из детей убегал из дома.
В органах сообщили, что по материалам проверки, проведенной прокуратурой, возбуждено уголовное дело в отношении семейной пары, обвиняемых в жестоком обращении и истязании детей. В настоящее время отчим задержан и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое детей изъяты из семьи. Однако третий ребенок находится с матерью.
СК возбудил уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимой 32-летней местной жительницы Махачкалы, подозреваемой в истязании своей 4-летней дочери.
По версии следствия, женщина с января по март 2024 года на постоянной основе избивала свою малолетнюю дочь. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Органы опеки забрали девочку у матери. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В органах сообщили, что по материалам проверки, проведенной прокуратурой, возбуждено уголовное дело в отношении семейной пары, обвиняемых в жестоком обращении и истязании детей. В настоящее время отчим задержан и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое детей изъяты из семьи. Однако третий ребенок находится с матерью.
СК возбудил уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимой 32-летней местной жительницы Махачкалы, подозреваемой в истязании своей 4-летней дочери.
По версии следствия, женщина с января по март 2024 года на постоянной основе избивала свою малолетнюю дочь. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Органы опеки забрали девочку у матери. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова