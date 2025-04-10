Стало известно об участии бойцов СВО в поимке террористов из «Крокуса»

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В поимке террористов из подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл» принимали участие не только представители спецслужб и силовики, но и бойцы СВО. Ранее неизвестные факты раскрыл подполковник Юрий Гарабурдо, слова которого приводит Telegram-канал Wargonzo.
Отмечается, что в момент теракта в Подмосковье Гарабурдо вместе с группой и генералом Эседуллой Абачевым, более известным как генерал Адлер, находились на границе Белгородской и Курской областей. После произошедшего с ними связались и сообщили, что сотрудники ГАИ настигли сбежавших стрелков, повредили их автомобиль и взяли одного.
Трое же снова сбежали, поэтому военнослужащих отправили в срочном порядке перекрывать лес, чтобы они никуда не скрылись. С другой же стороны начинались болота, поэтому террористы оказались в ловушке.
После Адлер оперативно вызвал бойцов полка «Ахмат». В результате, одного террориста обнаружили на дереве, а ещё двоих – в лесу.
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Трое же снова сбежали, поэтому военнослужащих отправили в срочном порядке перекрывать лес, чтобы они никуда не скрылись. С другой же стороны начинались болота, поэтому террористы оказались в ловушке.
После Адлер оперативно вызвал бойцов полка «Ахмат». В результате, одного террориста обнаружили на дереве, а ещё двоих – в лесу.
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Анастасия Чинкова