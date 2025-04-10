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Стало известно об участии бойцов СВО в поимке террористов из «Крокуса»

Офицер Гарабурдо: террористов из «Крокуса» ловили бойцы СВО, прибывшие на ротацию
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В поимке террористов из подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл» принимали участие не только представители спецслужб и силовики, но и бойцы СВО. Ранее неизвестные факты раскрыл подполковник Юрий Гарабурдо, слова которого приводит Telegram-канал Wargonzo.
Отмечается, что в момент теракта в Подмосковье Гарабурдо вместе с группой и генералом Эседуллой Абачевым, более известным как генерал Адлер, находились на границе Белгородской и Курской областей. После произошедшего с ними связались и сообщили, что сотрудники ГАИ настигли сбежавших стрелков, повредили их автомобиль и взяли одного.

Трое же снова сбежали, поэтому военнослужащих отправили в срочном порядке перекрывать лес, чтобы они никуда не скрылись. С другой же стороны начинались болота, поэтому террористы оказались в ловушке.

После Адлер оперативно вызвал бойцов полка «Ахмат». В результате, одного террориста обнаружили на дереве, а ещё двоих – в лесу.

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В 2025 году шествие «Бессмертный полк» пройдет в смешанном формате
10 апреля 2025, 18:33

Елена Цунаева

На ежегодной пресс-конференции сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Государственной Думы Российской Федерации Елена Цунаева заявила, что в этом году шествие состоится в смешанных форматах, в том числе и в формате традиционного шествия.
В регионах, где это будет возможно, состоится традиционное шествие. Остальные желающие присоединиться к движению смогут пройти в едином строю в формате Бессмертного полка онлайн.

В Подмосковье уже в третий раз проведут акцию «Бессмертный полк на транспорте», когда портреты защитников Отечества размещаются в рейсовых автобусах. Плакаты с изображениями защитников Отечества и тружеников тыла появятся в автобусах в период с 1 по 12 мая.

Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, председатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО, генерал-полковник в отставке Сергей Макаров обратил внимание, что на шествии особое внимание уделят безопасности граждан.

«Не стоит забывать, что, к сожалению, существуют угрозы провокаций», — подчеркнул он.

Еще в формате «Бессмертный полк на передовой» участники спецоперации смогут отправить видеопоздравления своим родным, которые ждут их дома, поделился Макаров.

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Стало известно, почему Зеленский не соглашается на мир с Россией
Журналист Боуз: Зеленский не хочет мира с РФ, чтобы не проводить выборы
10 апреля 2025, 17:37

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский не желает мира с Россией, так как не хочет проводить президентские выборы на Украине. В этом уверен ирландский журналист Чей Боуз.
«Киевский диктатор (Зеленский — ред.) категорически исключил возможность выборов: "Никаких выборов этим летом, это нонсенс — планировать выборы во время активных боевых действий". Теперь вы знаете, почему поражение в войне не так уж беспокоит Зеленского или его элиту», — заявил Боуз в соцсети X.

По словам журналиста, пока на Украине не настанет мир, президентские выборы там проводиться не будут.

Ранее глава офиса Зеленского Ермак в интервью изданию Corriere della Sera заявил, что проводить выборы на Украине летом — это «полная чушь». По его мнению, невозможно организовать выборы в условиях продолжающихся боевых действий.

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Умер известный украинский комик Александр Чечун, воевавший за ВСУ
10 апреля 2025, 16:49

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Умер известный украинский комик, участник команды «Стадион Дубрава» из юмористического шоу «Лига смеха» Александр Чечун, который с 2022 года принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Участник команды "Стадион Дубрава" из юмористического шоу "Лига смеха" Александр Чечун скончался», — говорится в сообщении.

Известно, что он вступил в ряды ВСУ в 2022 году и воевал против ВС РФ. По словам супруги Чечуна, Ольги Гриценюк, юморист скончался от последствий тяжелого ранения, которое он получил почти год назад на поле боевых действий. Женщина уточнила, что мужчина долго лечился и проходил реабилитацию.

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ВС РФ освободила Журавку в Сумской области от ВСУ
10 апреля 2025, 16:23

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Армия России освободила село Журавка в Сумской области Украины. Об этом 10 апреля заявили в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Журавка Сумской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Также нанесены удары артиллерией и авиацией по местам нахождения живой силы и вооружения ВСУ в районах нескольких населённых пунктов Курской области.

Отмечается, что в районе курских населенных пунктов Горналь и Олешня поражено сразу несколько бригад противника.

Всего за минувшие сутки ВСУ потеряли порядка 420 человек на курском направлении.

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За истекшие сутки ВСУ нанесли 11 ударов по объектам российской энергетики
10 апреля 2025, 15:07

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

За прошедшие сутки 9 апреля Вооружённые силы Украины (ВСУ) 11 раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры. Цели украинских военных находились в восьми регионах Российской Федерации.
Эту информацию привели в пресс-службе министерства обороны РФ. Сотрудники ведомства уточнили, что атакованные ВСУ объекты энергетики находятся на территории Брянской, Белгородской, Курская, Запорожской и Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик и Краснодарского края. В основном удары наносились с применением беспилотных летательных аппаратов, а страдали от этого мирные жители, так как повреждения получили несколько высоковольтных линий электропередачи, а также подстанции.

В Минобороны отметили, что киевский режим такими действиями нарушает российско-американские договорённости о запрете нанесения ударов по объектам энергетики. Несмотря на публичное заявление Зеленского о присоединении Киева к мораторию, удары со стороны Украины продолжаются в одностороннем порядке, подчеркнули в российском военном ведомстве.

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