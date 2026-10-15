Мать троих детей похитила девушку и жестоко пытала ее 13 часов
Жительница Ирландии подверглась пыткам после похищения. Об этом пишет газета The Sun.
По информации издания, одна из обвиняемых, 36-летняя мать троих детей Сараэнн Смит, обнаружила пропажу своей сумочки. У нее также возникли подозрения, что потерпевшая состоит в отношениях с ее партнером.
Вместе с двумя мужчинами женщина похитила соперницу. Девушку затолкали в багажник автомобиля и привезли в дом одного из сообщников. Там компания обездвижила ее с помощью стяжек, обрила и вылила на голову аммиак.
Кроме того, пострадавшую избивали металлическими прутьями и обжигали, в том числе прикладывая к лицу раскаленный строительный мастерок. В какой-то момент ее заставили принять таблетки и лечь на белую простынь.
Истязания длились 13 часов, после чего девушку вернули домой. Она сразу же обратилась в полицию: помимо травм от описанных действий, на ее ноге нашли рану, похожую на укус. Подозреваемых задержали и уже предъявили им обвинения.
Читайте также: