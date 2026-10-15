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В Москве на Комсомольском проспекте произошло массовое ДТП

В Москве произошла массовая авария на Комсомольском проспекте
Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

В Москве на Комсомольском проспекте в районе пересечения с Хамовническим Валом столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».



По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

Некоторое время движение в районе происшествия было затрудненным. В настоящее время последствия ДТП ликвидировали, проезд восстановили.

Ранее на Ставрополье произошло смертельное ДТП с питбайком и грузовиком. Погиб подросток.

Никита Кротов

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