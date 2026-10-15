Жених признался невесте в убийстве за день до свадьбы и отказался от брака
В Бразилии задержали охранника, подозреваемого в убийстве мужчины на автозаправочной станции. Об этом сообщает издание Mais Goiás.
Тело его жертвы нашли на территории АЗС с множественными ножевыми ранениями. Согласно экспертизе, большинство ударов пришлись в спину, что говорит о том, что из-за внезапности нападения потерпевший не смог защититься.
В ночь расправы охранник работал на этой заправке и вскоре стал главным подозреваемым. Как выяснили в полиции, после преступления он сам признался невесте в убийстве. Затем мужчина заявил, что откажется от регистрации брака, так как опасается ареста. Свадьбу пара должна была сыграть на следующий день.
Ордер на арест исполнил отдел по расследованию убийств. Сейчас подозреваемый содержится под стражей и ожидает решения суда.
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