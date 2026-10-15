Жених признался невесте в убийстве за день до свадьбы и отказался от брака

15 октября 2026, 15:26

В Бразилии жених сознался невесте в убийстве и отменил свадьбу

Фото: iStock/Thales Antonio

В Бразилии задержали охранника, подозреваемого в убийстве мужчины на автозаправочной станции. Об этом сообщает издание Mais Goiás.