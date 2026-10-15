В Стамбуле сильное наводнение унесло жизни трех человек
Жертвами сильного наводнения, обрушившегося на Стамбул и его окрестности, стали три человека. Об этом сообщает Türkiye Today.
Накануне на крупнейший город Турции обрушились сильные ливни. Вода затопила улицы и жилые дома, автомобили оказались заблокированными на дорогах. В районе Бейкоз выпало 242 мм осадков — один из самых высоких показателей в Стамбуле с 1985 года.
В районе Фатих 14-летний подросток погиб от удара током, наступив в лужу в парке. В Сарыере 34-летний мужчина получил смертельные ранения, пытаясь перебраться через поток ливневых вод. Еще одного погибшего обнаружили около парка Садабад в районе Кягытхане — предположительно, его унесло потоком воды. Личность погибшего устанавливается.
Из-за разгула стихии отменили десятки авиарейсов: аэропорт Стамбула перестал принимать лайнеры, 43 самолета ушли на запасные аэродромы. По информации журналистов, из-за подтопления в городе нарушилась работа метро и трамваев, движение на нескольких линиях восстановили утром 15 октября.
В Стамбуле и еще пяти провинциях в тот же день отменили занятия в школах. Власти призвали местных жителей оставаться дома, а тех, кто живет в подвальных квартирах, — подняться на верхние этажи. Гражданам также посоветовали избегать подземных переходов и затапливаемых участков. По данным СМИ, к ликвидации последствий стихии в городе привлекли более 8 тыс. человек и 2 тыс. единиц специальной техники.
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