Жительница Австралии убила четырёхлетнего сына и пыталась съесть его труп
В австралийском городе Вайонг 32‑летняя женщина убила своего четырёхлетнего сына и, по её собственным словам, совершила над ним акты каннибализма. Об этом сообщает издание Metro.
Тело мальчика нашли в доме спустя несколько дней после смерти. На руках ребёнка обнаружили серьёзные раны. Женщине предъявили обвинение в убийстве. Мотивы преступления устанавливают следователи.
В память о погибшем соседи организовали мемориал. Одна из местных жительниц поделилась, что её сын незадолго до трагедии играл с мальчиком. При этом мать ребёнка, по словам женщины, производила впечатление спокойной и приятной в общении.
Другой сосед назвал мальчика «маленьким ангелом». Он вспоминал, как ребёнок подолгу играл с игрушечной машинкой и щенком.
Читайте также: