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Жительница Австралии убила четырёхлетнего сына и пыталась съесть его труп

Metro: жительница Австралии убила сына и пыталась съесть его труп
Фото: istockphoto/eranicle

В австралийском городе Вайонг 32‑летняя женщина убила своего четырёхлетнего сына и, по её собственным словам, совершила над ним акты каннибализма. Об этом сообщает издание Metro.



Тело мальчика нашли в доме спустя несколько дней после смерти. На руках ребёнка обнаружили серьёзные раны. Женщине предъявили обвинение в убийстве. Мотивы преступления устанавливают следователи.

В память о погибшем соседи организовали мемориал. Одна из местных жительниц поделилась, что её сын незадолго до трагедии играл с мальчиком. При этом мать ребёнка, по словам женщины, производила впечатление спокойной и приятной в общении.

Другой сосед назвал мальчика «маленьким ангелом». Он вспоминал, как ребёнок подолгу играл с игрушечной машинкой и щенком.

Александр Огарёв

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