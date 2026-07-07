Жительница Австралии убила четырёхлетнего сына и пыталась съесть его труп

07 июля 2026, 05:48

Metro: жительница Австралии убила сына и пыталась съесть его труп

Фото: istockphoto/eranicle

В австралийском городе Вайонг 32‑летняя женщина убила своего четырёхлетнего сына и, по её собственным словам, совершила над ним акты каннибализма. Об этом сообщает издание Metro.