Россиянка убила и расчленила сожителя

26 июня 2026, 17:02

В Уфе женщину осудили за убийство и расчленение сожителя

Фото: iStock/Zolnierek

В Уфе вынесли приговор 36-летней женщине, которая принимала участие в убийстве и расчленении своего сожителя. Об этом информирует СУ СК России по Башкирии.