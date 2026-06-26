Россиянка убила и расчленила сожителя
В Уфе вынесли приговор 36-летней женщине, которая принимала участие в убийстве и расчленении своего сожителя. Об этом информирует СУ СК России по Башкирии.
Трагедия развернулась в конце декабря 2024 года в доме на улице Валерия Лесунова. Женщина вместе с новым партнером и еще одним знакомым пришла забрать вещи у бывшего возлюбленного. Вскоре вся компания начала употреблять алкоголь.
В какой-то момент между новым сожителем женщины и остальными участниками застолья вспыхнула ссора. Причины конфликта остались неизвестными. В ходе ожесточенной потасовки бывший партнер обвиняемой, а также их общий знакомый жестоко избили нового сожителя женщины, нанесли ему ножевые ранения и задушили скалкой.
На следующий день преступница и ее экс-возлюбленный расчленили тело и спрятали останки в лесу. Прохожие обнаружили их в январе 2025 года. Суд приговорил женщину к 17 годам лишения свободы в колонии общего режима с последующим годом ограничения свободы. Дела ее соучастников выделены в отдельные уголовные производства.
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