Мужчина спрятался в женском туалете в аэропорту и тайком снимал женщин
На испанском острове Майорка перед судом предстанет мужчина, который тайком снимал женщин в туалете аэропорта. Об этом пишет газета The Sun.
Все произошло еще в июле 2023 года, но подробности стали известны лишь сейчас. Мужчина, сотрудник частной транспортной компании, зашел в женский туалет и затаился в кабинке. Когда в соседней закрылась 17-летняя британская туристка, он наклонился так, чтобы заснять на телефон, как она переодевается.
После этого извращенец спрятал смартфон за мусорным ведром и запечатлел другую женщину, зашедшую справить нужду. Вскоре его задержали и оставили на ночь в отделе полиции, но позже отпустили под залог.
Прокурор требует отправить злоумышленника на несколько лет в колонию и обязать его выплатить жертвам компенсацию в размере 5000 фунтов стерлингов (около 531 тысячи рублей). Дата суда пока не назначена.
