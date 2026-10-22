Мать убила двух своих детей-близнецов с помощью старшего сына и любовника
В деревне Бадесра (штат Раджастхан, Индия) произошло жестокое убийство. 13-летних братьев-близнецов Виная и Вишну Чаудхари нашли мертвыми рано утром 20 октября недалеко от дома, пишет The Times of India. Подросткам нанесли множественные ножевые ранения, спасти их было невозможно.
По данным следствия, организатором расправы выступила мать школьников — Прити. Женщина намеревалась выйти замуж за своего бойфренда, однако близнецы выступали против этого.
В ночь убийства Прити вызвала в дом мужчину и своего 16-летнего старшего сына, который поддерживал ее в конфликте. По версии полиции, именно они напали на Виная и Вишну и убили их.
Всех троих предполагаемых преступников — мать, старшего сына и любовника — задержали. Ведется расследование.
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