Россиянин отсидел 10 лет под арестом в Индии и освободился благодаря собаке
Россиянин Данияр Вильданов провёл 10 лет под домашним арестом в Индии и вышел на свободу благодаря потерянной собаке. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
В 2016 году 19-летнего петербургского музыканта задержали на индо-непальской границе. В его сумке якобы нашли 1,9 кг чараса (наркотического вещества). Вильданов утверждает, что пограничники требовали взятку, он отказался — и наркотики появились в сумке. Суд приговорил его к 10 годам строгого режима.
Защита оспаривала решения судов, и всё это время россиянин находился под домашним арестом. Верховный суд Индии в итоге признал его вину недоказанной. В момент задержания с парнем границу переходил его кокер-спаниель. Собаку изъяли как вещдок, но документально не оформили и вскоре потеряли.
Судья решил: раз правоохранители не смогли позаботиться о питомце и оформить её как следует, то и вину обвиняемого они доказать не могут. В итоге россиянина отпустили в зале суда. Найти пса он не надеется.
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