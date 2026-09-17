Мать убила маленькую дочь в Татарстане

17 сентября 2026, 16:30

СК: 24-летняя мать убила маленькую дочь в Набережных Челнах

Фото: медиасток.рф

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело по факту убийства маленькой девочки. Тело ребенка с ножевыми ранениями обнаружили в квартире одного из домов. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.