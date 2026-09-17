Мать убила маленькую дочь в Татарстане
В Набережных Челнах возбудили уголовное дело по факту убийства маленькой девочки. Тело ребенка с ножевыми ранениями обнаружили в квартире одного из домов. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
По подозрению в совершении преступления задержали 24-летнюю мать погибшей пишет «Татар-информ». В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело ведут по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Назначили необходимые экспертизы, также дадут правовую оценку условиям проживания и воспитания ребенка.
Ранее россиянка убила подругу из-за неприязни, а затем распилила и выбросила в мусор. Подробности — в нашем материале.
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