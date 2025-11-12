Мать убила своего 6-летнего сына и пыталась покончить с собой на западе Москвы
На западе Москвы женщина убила своего шестилетнего сына и попыталась покончить с собой. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
По данным следствия, прежде чем напасть на ребёнка, она приняла таблетки. Затем мать нанесла ему удары, а после — ударила ножом.
Когда домой вернулся муж, он обнаружил лужу крови, тело сына и жену без сознания. Рядом лежала записка: «В моей смерти прошу никого не винить. Я неизлечимо больна, и мой ребёнок тоже».
Женщину успели госпитализировать, сейчас она находится в больнице под охраной. Следственный комитет возбудил дело по статье об убийстве малолетнего, расследование находится на контроле прокуратуры.
Читайте также: