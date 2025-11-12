Голую пенсионерку нашли у дороги в ЛНР
Mash: в ЛНР у дороги нашли голую пенсионерку
В Луганске у обочины дороги обнаружили обнажённую пенсионерку. Об этом пишет Telegram‑канал «Mash на Донбассе».
Инцидент произошёл в тёмное время суток. Водители заметили пожилую женщину, идущую без одежды, и вызвали на место сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь. Местные жители предполагают, что ее могли выставить из дома.
Точных обстоятельств происшествия и того, как она оказалась на улице, пока не установили.
Ранее сообщалось, что после операции из Института Склифосовского сбежала голая пациентка.
Читайте также: