Голую пенсионерку нашли у дороги в ЛНР

Фото: istockphoto/blinow61

В Луганске у обочины дороги обнаружили обнажённую пенсионерку. Об этом пишет Telegram‑канал «Mash на Донбассе».



Инцидент произошёл в тёмное время суток. Водители заметили пожилую женщину, идущую без одежды, и вызвали на место сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь. Местные жители предполагают, что ее могли выставить из дома.

Точных обстоятельств происшествия и того, как она оказалась на улице, пока не установили.

Ранее сообщалось, что после операции из Института Склифосовского сбежала голая пациентка.

Никита Кротов

