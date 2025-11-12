Правоохранители задержали замглавы администрации Ялты
Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы администрации Ялты.
Об этом 12 ноября сообщила помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.
«По моей информации, задержана заместитель мэра города. Силовики работают, им не мешают, а помогают», — говорится в публикации в телеграм.
