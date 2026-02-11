Мать убитого в Ленобласти мальчика не придет на прощание с ним

11 февраля 2026, 14:36

Мать убитого 9-летнего Паши из Петербурга не придёт на похороны сына

Фото: iStock/Eviphotography

Мать 9-летнего Паши, которого убил педофил, не сможет присутствовать на церемонии прощания с сыном. Об этом 78.ru рассказал волонтёр Сергей Ершов, курировавший сбор средств на похороны мальчика.