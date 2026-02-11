Мать убитого в Ленобласти мальчика не придет на прощание с ним
Мать 9-летнего Паши, которого убил педофил, не сможет присутствовать на церемонии прощания с сыном. Об этом 78.ru рассказал волонтёр Сергей Ершов, курировавший сбор средств на похороны мальчика.
Сегодня, 11 февраля, на Южном кладбище состоится церемония прощания, которая начнётся в 13:00. Для поддержания порядка на мероприятии будут дежурить сотрудники полиции и Росгвардии.
30 января стало известно о пропаже ребёнка. Мальчик сообщил родителям, что пойдёт кататься с горки, но на самом деле направился к одному из гипермаркетов, который находился в нескольких остановках от дома. Неподалёку от этого магазина его заметил подозреваемый в убийстве, Пётр Жилкин. Он заманил ребёнка в машину. На допросе фигурант признался, что совершил преступление: он нанёс мальчику удар по голове, а затем утопил его.
