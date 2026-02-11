Достижения.рф

Игрушечный пистолет стал причиной травмы в Екатеринбурге

Мальчик выстрелил однокласснице в глаз из игрушечного пистолета в Екатеринбурге
В Екатеринбурге произошел инцидент в 23-й школе. Мальчик выстрелил однокласснице в глаз из игрушечного пистолета. Об этом пишет Telegram-канал ‎Ural Mash.



После перемены родители девочки отвезли её в медицинское учреждение. В больнице врачи диагностировали ушиб глазного яблока и повреждение тканей роговицы. Состояние ученицы требует внимания, но угрозы жизни нет. Прокуратура начала проверку обстоятельств произошедшего. Родители и школа надеются, что подобные случаи не повторятся.

Ранее стало известно, что в Ингушетии конфликт между братьями закончился поножовщиной после неудачной шутки на семейном празднике.

