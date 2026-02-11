Игрушечный пистолет стал причиной травмы в Екатеринбурге

11 февраля 2026, 14:01

Мальчик выстрелил однокласснице в глаз из игрушечного пистолета в Екатеринбурге

Фото: iStock/Andrei310

В Екатеринбурге произошел инцидент в 23-й школе. Мальчик выстрелил однокласснице в глаз из игрушечного пистолета. Об этом пишет Telegram-канал ‎Ural Mash.