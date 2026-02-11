Стрельба произошла рядом с техникумом в Анапе, есть раненые
Стрельба рядом с техникумом в Анапе на улице Промышленной, предварительно, двое раненых. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Раненых эвакуировали из здания на носилках. Пострадавшим предоставляют медицинскую помощь. Улица, где расположен техникум, остаётся оцепленной.
Силовики задержали нападавшего. По предварительной информации, это молодой человек, родившийся в 2008 году. У стрелявшего обнаружили разгрузку с боеприпасами.
Во время нападения на Анапский индустриальный техникум студенты услышали пять-шесть громких выстрелов. После этого они укрылись в кабинетах и заблокировать двери мебелью.
