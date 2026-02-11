Косметический карандаш застрял в мочевом пузыре жительницы Подмосковья
46-летняя женщина из Подмосковья обратилась в больницу Красногорска с необычной проблемой — в её мочевом пузыре застрял косметический карандаш. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Пациентка рассказала медикам, что ввела его самостоятельно через мочеиспускательный канал. Причины своего поступка она не объяснила.
Медики экстренно госпитализировали женщину. Врачи провели УЗИ и удалили карандаш с помощью операции. После успешного вмешательства пациентку выписали, но предупредили о недопустимости подобных экспериментов в будущем.
