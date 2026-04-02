Российской школьнице предстоит долгая реабилитация после нападения домашнего пса
В Томске школьница пострадала от нападения собаки. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.
Инцидент произошел 31 марта в деревне Лоскутово. Когда 11-летняя девочка возвращалась из музыкальной школы, на нее набросился алабай. Тогда ребенок поднялся на возвышенность и стал звать на помощь. Проезжавший мимо очевидец отогнал пса.
В результате школьница получила серьезные травмы, в том числе два глубоких укуса на ноге. Теперь ей предстоит длительная реабилитация. Мать пострадавшей заявила, что хозяева животного пытались скрыть, что именно оно проявило агрессию. Женщина требует, чтобы у них изъяли питомца.
В настоящее время проводится проверка. Надзорное ведомство выясняет обстоятельства произошедшего и примет меры при выявлении нарушений. При наличии оснований семье возместят причиненный вред.
Ранее сообщалось, что в Сочи стая бездомных собак напала на мать с трехлетним сыном.
